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Более 40 человек умерли в России от коронавируса за последние сутки

сегодня 15:15

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Рекордный показатель суточной смертности от коронавируса зафиксирован в России за минувшие сутки; COVID-19 унёс жизни 41 человека.

273 пациента умерли в России от коронавируса с начала эпидемии. 41 человек погиб за минувшие сутки. Такие данные озвучил 17 апреля представитель федерального информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Сообщается также, что за последние 24 часа в стране поставлено рекордное количество диагнозов COVID-19 – болезнь нашли у 4069 человек.

Всего коронавирус в России выявлен у более чем 32 тысяч жителей.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
гибель

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