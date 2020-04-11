Более 40 человек умерли в России от коронавируса за последние сутки
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
Рекордный показатель суточной смертности от коронавируса зафиксирован в России за минувшие сутки; COVID-19 унёс жизни 41 человека.
273 пациента умерли в России от коронавируса с начала эпидемии. 41 человек погиб за минувшие сутки. Такие данные озвучил 17 апреля представитель федерального информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Сообщается также, что за последние 24 часа в стране поставлено рекордное количество диагнозов COVID-19 – болезнь нашли у 4069 человек.
Всего коронавирус в России выявлен у более чем 32 тысяч жителей.
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