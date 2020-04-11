Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Более 8000 сотрудников Западно-Сибирской железной дороги перевели на удалённую работу

сегодня 10:36

Фото правительства Новосибирской области

Для профилактики заболеваемости в неблагоприятных эпидемиологических условиях сотрудники ОАО «РЖД», характер работы которых допускает выполнение должностных обязанностей вне офиса, переводятся на удалённый режим работы; перечень таких специалистов утверждает руководитель соответствующего подразделения компании.

По данным на 14 апреля 2020 года, для сотрудников Западно-Сибирской магистрали с 27 марта создано около 8000 удалённых рабочих мест.

Для организации удалённой работы специалисты IT-блока холдинга «РЖД» устанавливают на домашние компьютеры специальные приложения, открывающие доступ к персональным рабочим местам, а также обеспечивающие безопасность и защищённость передаваемых данных.

Оформление удалённого режима труда осуществляется в соответствии с трудовым законодательством с согласия работников. Со всеми такими сотрудниками заключаются дополнительные соглашения к трудовым договорам, гарантирующие соблюдение прав работников.

Добавим, что всего на предприятиях Западно-Сибирской железной дороги работают более 54 тысяч человек. На удалённую работу не переводится персонал, напрямую задействованный в обеспечении бесперебойного перевозочного процесса. Такие работники снабжаются средствами индивидуальной защиты и допускаются на рабочее место после контроля температуры тела.

Напомним, 16 апреля стало известно о том, что в Новосибирском регионе ЗСЖД погрузка зерна в марте выросла на 22,7 %.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

РЖД
карантин
ЗСЖД

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

158845
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
86995
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
86531
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
71553
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
50251
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
33402
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии
32668
Коронавирус подтвердили у сотрудницы инфекционной больницы в Хакасии