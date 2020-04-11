«Брусника. Сибакадемстрой» в своём манифесте рассказала о том, как обстоят дела и чего ждать покупателям жилья

сегодня 17:56 Поделиться

Фото предоставлено компанией «Брусника. Сибакадемстрой»

Кризис – время быстрых решений и гибкого менеджмента. «Брусника. Сибакадемстрой» отслеживает распоряжения и указы правительства страны и в момент подстраивается под перемены.

Компания корректирует процессы на строительных площадках, соблюдая требования Роспотребнадзора, чтобы сдать дома в срок, и переносит продажи в онлайн. По этому поводу «Брусника. Сибакадемстрой» опубликовала манифест для клиентов и партнёров, в котором подробно рассказала о принятых мерах и прогнозах.

Карантин на фоне пандемии ー временная мера. «Бруснике. Сибакадемстрой», как и другим девелоперским компаниям, пришлось существенно скорректировать формат работы строительных площадок, офисов продаж и административного персонала. При этом компания продолжает выполнять своё дело добросовестно и эффективно, ответственно подходит к организации всех процессов.

«Манифест ー голос "Брусники. Сибакадемстрой" в условиях кризиса и распространения пандемии. Так мы обозначаем свою позицию и сопричастность ситуации. Делимся верой и планами по преодолению. Мы понимаем, что покупателей беспокоят сроки строительства, а клиентов и партнёров ー формат нашей текущей работы на рынке и возможность купить квартиру. Мы ー крупная и надёжная компания, способны выдержать текущую нагрузку и не подвести. Именно об этом наш манифест», ー рассказали в компании.

«Брусника. Сибакадемстрой» рассчитывает сдать все строящиеся объекты в срок, несмотря на паузы на некоторых стройках. Это возможно благодаря тому, что при планировании строительных работ и формировании производственных графиков компания изначально закладывает время на форс-мажоры. В 2019 и начале 2020 года застройщик сдавал дома досрочно и способен работать с опережением сроков строительства.

Для тех, кто выбирает жильё ー «Брусника. Сибакадемстрой» подготовила бесконтактную покупку квартиры онлайн. Компания перенастроила все процессы: выбрать планировку, получить консультацию и забронировать квартиру можно на сайте brusnika.ru. Менеджеры проводят видеоконсультации и показывают строящиеся объекты дистанционно через специальный сервис. Покупая онлайн, покупатели получают скидку. В компании понимают, вложение в недвижимость в текущих экономических условиях ー одна из выгодных инвестиций. Процесс покупки «Брусника. Сибакадемстрой» готова полностью провести дистанционно через платформу «Сделка.рф»: получить ипотеку, пройти онлайн-регистрацию договора и все последующие шаги оформления.

Компания делает всё для безопасности клиентов и партнёров, заботится о сотрудниках и призывает всех оставаться дома. Офис продаж работает семь дней в неделю и остаётся на связи.

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