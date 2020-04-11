Дистанционное образование в школах Новосибирской области: онлайн-трансляция выступления министра

сегодня 14:24 Поделиться

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Министр образования рассказал о ходе программы дистанционного обучения в Новосибирской области; он сообщил о скором введении сухих пайков и образовательном процессе в сельских местностях.

Глава Министерства образования Сергей Федорчук обратился к жителям Новосибирской области с отчётом о проведении в регионе программы дистанционного образования. Прямая трансляция велась в сообществе правительства области в социальной сети «ВКонтакте» сегодня, 17 апреля. По его словам, дистанционный режим обучения затрагивает также и коррекционные школы. Также министр отметил, что сейчас власти рассматривают порядок выдачи продуктовых наборов школьникам из многодетных семей. Об этом Сиб.фм рассказывал подробно ранее. Вот полная версия выступления министра образования.

В Новосибирской области введён режим дистанционного образования из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. С начала текущей недели очные занятия разрешили в некоторых районах Новосибирской области, однако главы районов самостоятельно могут корректировать порядок, исходя из ситуации.

Напомним, сегодня количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области достигло 76.