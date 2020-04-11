Доноры плазмы с антителами к коронавирусу в Москве получат денежные выплаты

сегодня 05:55 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В столице запущена горячая линия по вопросам донорства плазмы для лечения коронавируса; потенциальными донорами могут стать более 1500 человек.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова обратилась к москвичам, которые уже победили коронавирус и теперь могут помочь вылечить ещё больше пациентов.

«Ежедневно от инфекции излечиваются около 100-150 человек. Сейчас таких людей уже около 1500, а значит, в Москве есть потенциальные доноры. Я обращаюсь с просьбой к этим людям. Наши врачи помогли вам справиться с инфекцией – помогите и вы тем, кто сейчас находится в больнице», — цитирует Ракову оперштаб столицы.

Установлено, что кровь выздоровевших от коронавируса пациентов содержит антитела к данному заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения больных с новой инфекцией. Анастасия Ракова уточнила, что по поручению мэра в ближайшее время будет принят нормативно-правовой акт, устанавливающий денежные выплаты для доноров плазмы.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Напомним, в Москве за минувшие сутки коронавирус подтверждён почти у двух тысяч пациентов.