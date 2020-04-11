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Ещё 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве: самому молодому было 29 лет

сегодня 07:24

Фото Pixabay.com

Общее число жертв COVID-19 в Москве выросло до 127 человек; за последние сутки вирус унёс жизни 14 пациентов.

Ещё 14 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в Москве за прошедшие сутки. Умершим было от 29 до 88 лет, сообщили в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У большинства пациентов были сопутствующие заболевания, в том числе гипертония, кардиосклероз, атеросклеротическая аневризма. Пятеро пациентов страдали сахарным диабетом.

«У 29-летнего и 39-летнего мужчин установлен диагноз "двусторонняя субтотальная вирусно-бактериальная пневмония с геморрагическим компонентом", — рассказали подробности в штабе.

Трое умерших пациентов находились на лечении в частных клиниках, еще один — в федеральном медицинском центре.

Напомним, 16 апреля в Россию привезли лекарство из КНР, лечить заражённых коронавирусом будут препаратом от малярии.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

Теги

Москва
коронавирус

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