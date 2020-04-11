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«Если люди не реагируют, будут привлекаться к ответственности»: губернатор рассказал, закроют ли парки и набережную в Новосибирске на выходные

сегодня 12:34

Фото Дениса Винокурова

Власти региона пока не планируют закрывать для посещения парки и набережные в Новосибирске; губернатор призвал жителей помнить о действии режима самоизоляции.

Закрывать парки и набережные для посещения в Новосибирске власти пока не планируют. Об этом во время брифинга 17 апреля заявил губернатор региона Андрей Травников.

В то же время руководитель региона напомнил о действии до 30 апреля режима самоизоляции, который предусматривает запрет гражданам на выход из дома без необходимости.

«Если люди не реагируют, будут привлекаться к ответственности», – прокомментировал Травников действия нарушителей режима.

Он уточнил, что с начала действия режима самоизоляции уже оштрафованы 94 человека. Также глава региона добавил, что сегодня состоится суд над злостной нарушительницей режима, которую в качестве наказания отправят в обсервацию.

Напомним, 17 апреля губернатор призвал дачников воздержаться от поездок на участки в общественном транспорте.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирская область
Травников Андрей
коронавирус

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