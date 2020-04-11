«Есть посадка»: Роскосмос опубликовал видео приземления экипажа МКС в Казахстане

сегодня 17:25 Поделиться

Фото и видео с сайта Роскосмоса

Космонавт Олег Скрипочка, а также астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир вернулись на Землю утром 17 апреля; Роскосмос опубликовал кадры приземления экипажа.

Утром 17 апреля экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-15» вернулся с Международной космической станции на Землю. Все операции по спуску и посадке «Сарматов» – так звучали позывные экипажа – прошли в штатном режиме, самочувствие у них хорошее. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Корабль «Союз МС-15» находился на МКС с 25 сентября 2019 года.

«За время работы экипажа были проведены десятки экспериментов из самых разных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы», – говорится на сайте Роскосмоса.

Российский космонавт Олег Скрипочка и его коллега Джессика Меир провели в невесомости 205 суток в невесомости, Эндрю Морган пробыл на станции 272 суток.

Представители Роскосмоса отметили также, что в связи с эпидемиологической обстановкой Олег Скрипочка после приземления будет доставлен в профилакторий, где будет находиться в режиме обсервации.

«Встреча космонавта Роскосмоса с семьёй будет организована с учётом требований и правил, действующих в Московской области», – уточнили там.

Напомним, 12 апреля экипаж МКС поздравил землян с Днём космонавтики.