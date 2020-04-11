«Это не первая эпидемия, я уже привык»: врач инфекционной больницы в Новосибирске – о том, почему не боится коронавируса

сегодня 14:34 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Врач приёмного покоя инфекционной больницы № 1 Новосибирска каждое дежурство встречает скорые с пациентами, у которых подозревают коронавирус; доктор рассказал, почему не боится заразиться.

Врач-инфекционист Дмитрий Капустин стал очередным героем проекта регионального минздрава #этонашаработа. Доктор рассказал, почему не боится вирусов и как относится к профилактике.

«Нет, заразиться не страшно. Работа у нас всё время опасная, не только сейчас. Инфекционные заболевания давно существуют, и это не первая эпидемия. Я уже привык. Я с ВИЧ-инфекцией работаю», – поделился Капустин.

В основное время он руководит областным «Центром по профилактике и борьбе со СПИД». Кроме того, дежурит в приёмном покое пятого корпуса, где лечат пациентов с коронавирусом. Как раз Димитрий встречает тех, кого привозит скорая помощь.

Медик также поделился своим отношением к профилактике.

«Для профилактики любой вирусной инфекции рекомендуется витаминотерапия, здоровый образ жизни. Но об этом нужно заранее позаботиться, этим нужно заниматься всю жизнь. Экстренных каких-то средств не существует. Если сейчас сломя голову побежать [и в прямом, и в переносном смысле], этим иммунитет не поднимешь», – сказал он.

Капустин также возмутился «находчивостью» многих предпринимателей, которые спешат заработать на людском страхе.

«Громадные наценки делают: в 10, в 15 раз цену подняли! Лимон с имбирём, может, каким-то общеукрепляющим действием и обладают, но чтобы на фоне этой паники цены так поднимать...» – поделился врач.

Напомним, 16 апреля медсестра инфекционной больницы Новосибирска рассказала о своём отношении к фейкам о коронавирусе.