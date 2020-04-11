«Это призывы к нарушению закона»: губернатор Травников прокомментировал предложения верующих пойти на Пасху в закрытые храмы Новосибирска

сегодня 13:16 Поделиться

Фото из группы «Новосибирская Митрополия» в социальной сети «ВКонтакте»

Все храмы Новосибирской области закрыты из-за угрозы коронавируса; тем не менее верующие в социальных сетях призывают прийти в церкви на Пасху.

Власти Новосибирской области не исключают, что некоторые верующие попытаются в Пасху прийти в церкви, несмотря на их закрытие из-за эпидемии коронавируса. На такой случай продуман «план действий». Об этом во время брифинга 17 апреля заявил глава региона Андрей Травников.

«План действий на такой случай у нас есть», – сказал руководитель субъекта.

Он также подчеркнул, что призывы пойти в закрытые соборы расценивает как нарушение закона.

«К таким призывам отношусь как к призывам нарушения закона», – сказал Травников.

Напомним, 16 апреля стало известно, как планирует отпраздновать Пасху сам глава субъекта.