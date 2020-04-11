Где в Новосибирской области есть коронавирус: список населённых пунктов к 17 апреля

сегодня 00:58 Поделиться

Скриншот из Google Maps

В Новосибирской области уже 64 подтверждённых случая заражения коронавирусом; три из них — за пределами города.

Коронавирусная инфекция распространяется за пределами Новосибирска. Накануне, 16 апреля, глава Убинского района Олег Конюк заявил о первом случае заражения. Сиб.фм собрал информацию о всех населённых пунктах Новосибирской области, где на 17 апреля были выявлены больные коронавирусом.

Новосибирск. 61 случай

Основная масса заражённых выявлена на территории Новосибирска. Большая часть их них — вернувшиеся из-за границы местные жители, однако на протяжении двух последних недель наблюдаются случаи инфицирования без контактов с ранее выявленными больными. Формально, все заражённые находятся в Новосибирске — именно здесь находится инфекционная больница №1, куда помещают людей с подозрением на коронавирус или подтверждённым диагнозом. Зарегистрированы два летальных исхода.

Бердск. 1 случай

О первом случае заражения в Бердске стало известно 15 апреля. Женщина вернулась из Сочи в конце марта, и с тех пор находилась на строгом домашнем карантине. Сейчас она в удовлетворительном состоянии.

Кольцово. 1 случай

Мэр наукограда Кольцово официально подтвердил первый случай заражения 13 апреля. Николай Красников подчеркнул, что житель Кольцово никуда не выезжал. Заражение произошло на территории рабочего посёлка. В Кольцово находится центр вирусологии "Вектор", который занимается разработкой вакцины от коронавируса.

Убинский район. 1 случай

О заражении в Убинском районе стало известно днём 16 марта. Глава района не сообщил обстоятельства — неизвестно, откуда приехал и выезжал ли пациент. С 16 апреля районные школы вновь перешли на дистанционный формат обучения. Это первый случай заражения в сельской местности за всё время.

Напомним. с подозрением на коронавирусную инфекцию в Новосибирске госпитализированы 107 человек.