Герман Греф даст эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову на ресурсах Rambler Group

сегодня 11:31 Поделиться

Фото с сайта gosrf.ru

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, даст большое эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову, главе комитета Госдумы по бюджету и налогам, которое выйдет 21 апреля на «Лента.ру»; параллельно оно будет доступно на площадке онлайн-кинотеатра Okko и на всех информационных ресурсах Rambler Group.

В ходе полуторачасовой беседы Герман Греф ответит на актуальные вопросы о ситуации в российской и мировой экономике, банковском секторе и в бизнесе. Часть вопросов, которые задаст Герману Грефу Андрей Макаров, будут отобраны из присланных читателями изданий Rambler Group по принципу оригинальности и наибольшего интереса к темам. Свой вопрос каждый желающий может задать с помощью специальной формы, размещенной на «Лента.ру».

Напомним, 15 апреля новосибирские волонтёры получили от Сбербанка 11 тысяч масок.