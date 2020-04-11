Губернатор – о ситуации с коронавирусом в Новосибирской области на 17 апреля: прямая трансляция брифинга Андрея Травникова на Сиб.фм

сегодня 11:31 Поделиться

Фото правительства Новосибирской обалсти

В Новосибирской области растёт количество заражённых коронавирусом; текущую ситуацию прокомментирует глава региона.

Губернатор Андрей Травников расскажет о текущей ситуации с распространением коронавируса и о принимаемых в регионе мерах.

Выступление запланировано на 12:00 по новосибирскому времени.

В данный момент в Новосибирской области официально подтверждено 76 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки тесты показали положительный результат ещё у 12 человек.

Ранее региональные власти приняли решение о частичном смягчении режима самоизоляции. С 13 апреля разрешено возобновить работу представителям ряда отраслей. В частности, снова открылись автосалоны, СТО и парикмахерские. Неделей ранее ограничения были сняты для строительной сферы.

Сиб.фм организует прямое включение из здания правительства Новосибирской области. Начало трансляции ориентировочно в 11:45. Не забудьте обновить эту страницу в вашем браузере.

В то же время принято решение об ограничении деятельности храмов и соборов. На Пасху (18-19 апреля) доступ верующих в церкви будет запрещён.

В целом по региону режим самоизоляции действует до 30 апреля.