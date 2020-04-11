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Губернатор Травников рассказал, сдавал ли он тест на коронавирус

сегодня 13:03

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Глава Новосибирской области рассказал, как будет действовать, если почувствует недомогание; пока анализы на COVID-19 Андрей Травников не сдавал.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников с начала пандемии коронавируса ни разу не проходил тестирование на COVID-19. Об этом глава региона рассказал на брифинге 17 апреля.

Руководитель субъекта также поделился своим планом действий на случай, если почувствует недомогание.

"Первым делом я запрусь в кабинете. А во вторую очередь, конечно, сдам тест на коронавирус", -сказал Андрей Травников.

Напомним, во время брифинга 17 апреля глава Новосибирской области объяснил, почему власти не открывают спортзалы.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирская область
Травников Андрей
коронавирус

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