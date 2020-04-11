Губернатор Травников: разговоры о непоследовательности борьбы с коронавирусом – это мнение диванных экспертов

сегодня 12:24 Поделиться

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Губернатор ответил на критику профилактических мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса.

В ходе брифинга 17 апреля глава региона отметил, что область готовилась к приходу коронавируса. На начальном этапе были организованы проверки прибывающих из-за рубежа. Затем были объявлены досрочные каникулы в школах и вузах.

После этого был введён режим самоизоляции и остановлена работа многих организаций.



В то же время ряд системообразующих предприятий, а также магазины должны были продолжить работу.



«Мы понимали, что нельзя нанести непоправимый ущерб экономике», – отметил Травников.



Также он добавил, что сейчас вводятся дополнительные ограничения, чтобы избежать массового скопления людей.



В частности, закрыты храмы, кладбища и рынки.



Андрей Травников заявил, что точечные меры позволяют сохранять относительно спокойную обстановку в городе, который является третьим в стране по количеству жителей и числу транзитных пассажиров.

Напомним, 17 апреля губернатор заявил о том, что традиционного парада 9 Мая на площади Ленина не будет.