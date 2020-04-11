«Инфекция среди нас»: новосибирский губернатор назвал главную опасность распространения коронавируса в регионе
Фото Сиб.фм
Губернатор Травников назвал основные риски распространения коронавируса; в первую очередь это начало дачного сезона.
Губернатор Травников попросил дачников соблюдать ответственность и по возможности не пользоваться общественным транспортом.
«Так не должно быть, что в пятницу уехали на дачу, а в воскресенье вернулись. Уж, если уехали, оставайтесь там», – сказал Андрей Травников.
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