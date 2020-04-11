Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

«Инфекция среди нас»: новосибирский губернатор назвал главную опасность распространения коронавируса в регионе

сегодня 12:25

Фото Сиб.фм

Губернатор Травников назвал основные риски распространения коронавируса; в первую очередь это начало дачного сезона.

Губернатор Травников попросил дачников соблюдать ответственность и по возможности не пользоваться общественным транспортом.

«Так не должно быть, что в пятницу уехали на дачу, а в воскресенье вернулись. Уж, если уехали, оставайтесь там», – сказал Андрей Травников.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

коронавирус
Андрей Травников

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

159011
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
87238
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
86612
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
71597
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
50288
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
33408
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии
32747
Коронавирус подтвердили у сотрудницы инфекционной больницы в Хакасии