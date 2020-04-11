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Из-за коронавируса медиков закрывают в трёх больницах Кузбасса

сегодня 19:49

Фото с сайта pixabay.com

В Кемеровской области установили 259 человек, которые контактировали с умершей от коронавируса пациенткой; медики трёх больниц будут изолированы в закрытых учреждениях.

Оперативный штаб Кемеровской области сообщил о том, что установлены все контакты погибшей от коронавируса пациентки.

В списке 259 человек. Все они сдали тесты на COVID-19. Результаты ожидаются в первой половине дня 18 апреля.

Женщина умерла в Беловской районной больнице 15 апреля. Её лечили от пневмонии. После смерти стало известно о положительных тестах на коронавирус.

В оперштабе уточнили, что персонал ГБУЗ КО «Беловская районная больница» (посёлок Инской), ГБУЗ КО «Краснобродская городская больница» и ГБУЗ КО «Мысковская городская больница» будет помещён на изоляцию в отдельные блоки данных медицинских учреждений.

Напомним, сегодня стало известно, что умершая от коронавируса кемеровчанка работала кондуктором в автобусе.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Кемеровская область
коронавирус

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