Из-за коронавируса медиков закрывают в трёх больницах Кузбасса
Фото с сайта pixabay.com
В Кемеровской области установили 259 человек, которые контактировали с умершей от коронавируса пациенткой; медики трёх больниц будут изолированы в закрытых учреждениях.
Оперативный штаб Кемеровской области сообщил о том, что установлены все контакты погибшей от коронавируса пациентки.
В списке 259 человек. Все они сдали тесты на COVID-19. Результаты ожидаются в первой половине дня 18 апреля.
Женщина умерла в Беловской районной больнице 15 апреля. Её лечили от пневмонии. После смерти стало известно о положительных тестах на коронавирус.
В оперштабе уточнили, что персонал ГБУЗ КО «Беловская районная больница» (посёлок Инской), ГБУЗ КО «Краснобродская городская больница» и ГБУЗ КО «Мысковская городская больница» будет помещён на изоляцию в отдельные блоки данных медицинских учреждений.
Напомним, сегодня стало известно, что умершая от коронавируса кемеровчанка работала кондуктором в автобусе.
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