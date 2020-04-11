"Как они стремительно хотят в рай": новосибирцев возмутили призывы верующих пустить их в храмы на Пасху

сегодня 18:15 Поделиться

Фото с сайте РПЦ

Далеко не все верующие с пониманием отнеслись к решению властей не пускать прихожан в церкви на Пасху; в сети даже появилась петиция с требованием признать незаконным закрытие соборов из-за коронавируса.

Петиция с призывом "допустить присутствие верующих в соборах во время пасхальных богослужений в Новосибирске" за несколько дней получила неслабую поддержку в сети — обращение к митрополиту, губернатору и прокурору подписали уже более 800 человек.

Авторы документа настаивают, что решение о закрытии церквей и храмов незаконно и "является дискриминацией по религиозному основанию". Более того, в петиции предлагается "стучаться в двери храмов и умолять наших батюшек пустить свою паству на службу нашему Богу".

Накануне, 17 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе брифинга уже высказал своё отношение к подобным предложениям.

По словам главы региона, такие призывы он расценивает "как призывы к нарушению закона". Также губернатор подчеркнул, что у властей есть план действий на случай, если прихожане всё же решат пойти в храмы.

Ранее Андрей Травников обращался к верующим с просьбой молиться дома и не подвергать себя и близких заражению.

Такого же мнения придерживаются и сотни комментаторов в социальных сетях, которые в паблике "Инцидент Новосибирск" буквально ополчились на авторов петиции. Публикуем самые яркие высказывания.

К примеру, Олеся Мелешнеко предложила всем стремящимся попасть в храмы верующим открыть заодно и кладбища.

"И при входе в Храмы пусть подписывают отказ от медицинской помощи в случае заражения", — поделилась она мнением (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — ред.)

"Как они стремительно хотят в рай", — заметила Наталья.

"Только если впустить и не выпускать две недели", — добавил Андрей.

Такую инициативу поддержала Елена — "Тёмные люди. Ну и пустите их туда. Только прям там всей толпой на 14 дней закройте что б честно было. А то получается один во двор вышел — штраф, а в церковь толпой норм. Если уж быть до конца честной то служба в церкви это не первая необходимость".

"Предлагаю сделать следующее:

При посещении верующим храма в пасху у него необходимо взять все паспортные данные, а так же адрес проживания и другую необходимую информацию. Далее. Он обязан будет соблюдать после посещения карантин две недели. Если же после у него обнаруживают вирус, то его не госпитализируют.

На бога надейся, но сам не плошай", — предложил пользователь, назвавшийся Бубликом.

Многие комментаторы пытались "отговорить" авторов петиции от попыток попасть в закрытые на Пасху церкви, напоминая, что вера не обязательно предполагает посещение религиозных организаций.

"Можно собраться за праздничным столом, всей семьёй помолиться! Бог слышит все молитвы,самое главное верить!А люди ведут себя как стадо баранов" , — озвучила свою точку зрения Александра.

"Благодатный Огонь решено встречать без паломников,т.е.священник ОДИН зайдет в кувуклию и будет ждать огонь. Этот ОГОНЬ-ЧУДО и всегда его встречали паломники.Из-за вируса в этом году изменили этот обряд.Не могу понять,неужели так важно на Пасху идти в храм(можно и дома помолиться), если более значимое событие(Сошествие Огня) будет изменен из-за вируса.

Кто-то сказал, что Бог в душе а не в храме и молиться можно где угодно (в том числе дома)",

- поддержала её Маргарита.

"Пасха — дело святое, но Бог вряд ли огорчится, если люди будут молиться в эту ночь дома", — резюмировал Павел.

Напомним, сегодня в 23:50 на сайте Сиб.фм начнётся прямая трансляция пасхального богослужения из Вознесенского собора Новосибирска.