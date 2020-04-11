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Как приблизить конец пандемии коронавируса: Роспотребнадзор дал рекомендации

сегодня 09:43

Фото Роспотребнадзора

Роспотребнадзор России разработал рекомендации о приближении конца пандемии; всего пять правил.

В Роспотребнадзоре разработали правила поведения людей для скорейшего завершения пандемии коронавируса.

«Сегодня главной задачей остается победа над коронавирусной инфекцией, достичь которой мы можем только совместными усилиями.

Временные ограничения необходимы, чтобы сберечь себя, своих близких и обезопасить окружающих нас людей от беды», – говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор дал рекомендации, как правильно себя вести.

5 шагов для приближения окончания карантинных мероприятий:

- оставаться дома;

- поддерживать в доме чистоту, используя дезинфицирующие средства;

- общаться с родственниками, используя средства современной связи и коммуникации;

- в случае крайней необходимости, при выходе из дома обязательно использовать маску, закрывающую дыхательные пути;

- соблюдать дистанцию с окружающими людьми 1,5-2 метра, мыть руки с мылом и применять антисептические средства, соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.

Напомним, 14 апреля Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию в самоизоляции.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

коронавирус
Роспотребнадзор

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