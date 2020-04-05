Как сделать многоразовую маску своими руками без швейной машинки: самый простой способ

сегодня 13:45 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Если не удалось найти защитную маску в аптеке, сшить её можно своими руками даже без машинки; на пошив одной маски уходит всего несколько минут.

Медицинские маски пользуются повышенным спросом в период пандемии коронавируса. Для тех, кому не удалось найти маску в аптеке, в интернете предлагают десятки способов сшить её своими руками.

Если у вас нет швейной машинки, сшить маску можно просто ручным стежком. Такая маска тоже будет защищать от вирусов и бактерий, и при этом у неё будут свои преимущества в сравнении с фабричной: уникальная расцветка и многоразовое использование. Маску, сшитую своими руками можно стирать и использовать снова, к тому же вам не придётся за неё платить.

Напомним, в начале апреля в сети появилась петиция о бесплатных медицинских масках для россиян.