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Как соблюдаются меры защиты от коронавируса в час пик в пригородных автобусах Новосибирска, проверит прокуратура

сегодня 10:19

Фото со страницы сообщества «Гражданский патруль» в социальной сети «ВКонтакте»

Общественная организация «Гражданский патруль» обратилась в прокуратуру с просьбой проверить пригородные автобусы; там не соблюдают меры безопасности в условиях эпидемии COVID-19.

Жители новосибирского пригорода массово жалуются на дефицит общественного транспорта и переполненные салоны автобусов утром и вечером. Правозащитники инициировали прокурорскую проверку.

Как стало известно общественной организации защиты прав потребителей, минтранс региона сократил в час пик междугородние рейсы с Мошковским районом № 289 и № 189, из-за чего пассажиры автобусов оказались вынуждены нарушать рекомендованную правительством дистанцию, контактируя с незнакомыми людьми вплотную.

«Постановлением губернатора Новосибирской области в общественном транспорте гражданам предписано соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Сокращение рейсов пригородного сообщения привело к невозможности социального дистанцирования и создаёт угрозу масштабного распространения инфекции», – комментирует ситуацию глава общественной организации Ростислав Антонов.

По информации Антонова, в автобусах не работают кондукторы, и пассажирам приходится передавать деньги за проезд незащищёнными руками, что может привести к распространению инфекции.

Правозащитники просят прокурора области проверить новосибирский минтранс по факту невыполнения правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории.

Напомним, 15 апреля новосибирский метрополитен вернулся к прежнему графику работы.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

прокуратура
пассажирские перевозки
коронавирус
Новосибирск

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