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Как заполнить заявление на пособие 5000 рублей для детей до 3 лет: инструкция ПФР

сегодня 16:06

Фото Pixabay.com, инфографика со страницы отделения Пенсионного фонда РФ по НСО в соцсети «ВКонтакте»

Подать заявление на выплату 5 000 рублей можно на сайте Пенсионного фонда и портале Госуслуг; многие родители допускают ошибки при заполнении формы.

На портале Госуслуг заработал новый сервис, позволяющий подать заявление владельцам материнского капитала на дополнительную выплату семьям с детьми до 3 лет. Теперь заявление в электронном виде можно подать как через личный кабинет на сайте ПФР, так и через портал Госуслуг, сообщает пресс-служба отделения ПФР по Новосибирской области.

Выплата 5000 рублей будет предоставляться семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, в течение трёх месяцев (с апреля по июнь), на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет.

Пособие положено всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, даже если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

В Пенсионном фонде рассказали, как правильно заполнить заявление на дополнительную выплату семьям с детьми до 3 лет.

Напомним, в апреле Сиб.фм также рассказывал как оформить пособие по безработице дистанционно.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

пособия

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