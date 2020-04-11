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Карта коронавируса в России от "Медузы": онлайн распространения болезни в России

сегодня 22:42

Скриншот сайта Meduza

Издание "Медуза" запустило онлайн-карту распространения коронавируса в России; там можно отследить динамику заболеваемости за каждый день с начала эпидемии.

Онлайн-карта распространения коронавирусной инфекции в России опубликовало издание "Медуза". Там собраны все последние данные, основанные на официальной статистике федерального оперативного штаба.

У карты есть три опции — заболевшие, умершие и выздоровевшие. Также при помощи ползунка можно отследить динамику распространения вируса в стране от первого до последнего дня.

На карте видно, что ещё 2 марта в России был зарегистрирован первый случай заболевания. Сегодня, 17 апреля, в стране уже больше 32 тысяч больных. Как сообщает "Медуза", карта будет обновляться ежедневно после публикации последних данных о коронавирусе. Она доступна по этой ссылке.

Напомним, сегодня в России от коронавируса погибли 40 человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Россия
коронавирус

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