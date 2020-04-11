«Каждый год пустая трата денег»: реакция новосибирцев на перенос парада 9 Мая и празднования 75-летия Победы

сегодня 09:34 Поделиться

Фото Алексея Чистякова

Президент Владимир Путин объявил о переносе парада в честь Дня Победы на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса; многие новосибирцы решение поддержали, но вовсе не из соображений безопасности.

Заявление главы государства о переносе парада Победы на более поздний срок из-за угрозы заражения коронавирусом новосибирцы восприняли по-разному. Для многих эта новость стала настоящим ударом, но ещё больше оказалось тех, кто одобрил одобрил отмену мероприятия. Среди аргументов звучало как сдержанные варианты «и правильно, не нужно плодить заразу», так и эмоциональные «лучше отдайте деньги, запланированные на парад, ветеранам». Сиб.фм собрал самые яркие комментарии сибиряков.

«Ветеранов осталось всего ничего, спасите их от нищеты и отдайте эти деньги, которые вы тратите на параде, ветеранам. А мы помним заслуги своих отцов и дедов...» – написала Любовь (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, –прим. Сиб.фм).

Аналогичного мнения придерживается Ирина. Она тоже считает, что «парадные» деньги правильнее отдать старикам.

«Лекарства, оплата жкх, продукты, одежда. Можно один год не позерством заниматься а выказать реальную благодарность, заботу и почтение», – заметила она.

Из той же серии – отзыв Натальи: «Да Боже мой! Да что этот парад? Каждый год одно и то же, ничего нового! Только деньги впуливают. Лучшие бы ветеранам помогли с лекарствами, та тыловикам. Полезнее было бы».

Так же рассуждает Виктория: «Сейчас не главное парад для ветеранов. Сейчас главное здоровье и забота о них, сейчас мирное время и самое главное сохранить здоровье наших ветеранов! А парад тоже главное но главное это только для ветеранов а для них сейчас главное это здоровье!!!».

И Сергей – «Наконец то, здравомыслие ещё осталось!».

И Иван – «Каждый год пустая трата денег».

Конечно, немало среди комментаторов в новосибирских пабликов и тех, кого обескуражила новость об отмене парада.

«Люди выше, что пишут про ненужность парада, что это бесполезное действие и для чего типа он нужен, вы точно с головой не дружите. Парад это не воспоминание дня победы, не день заботы о ветеранах, как вы себе придумали в контактике, это напоминание всему миру о событиях тех времен, напоминание памяти и гордости, мощи нашей страны, демонстрация современного вооружения, благодаря которому, все недоношенные блогеры и кнопочные герои в комментариях имеют возможность их писать и жить нормальной жизнью сегодня в России», – поделился мнением Иван.

Нашлись и те, кто из сообщения об отмене парада сделал собственные выводы.

«Парад перенесли , значит и 30.04 не закончатся каникулы..офисный работник,крепись», – заметил Валерий.

Напомним, 16 апреля Сиб.фм опубликовал полный текст выступления Владимира Путина в связи с переносом парада Победы.