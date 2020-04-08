Количество городов и посёлков с коронавирусом в Новосибирской области выросло до пяти: полный список

сегодня 20:51 Поделиться

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Ещё в одном районе Новосибирской области выявили коронавирус; общее число больных выросло до 77.

В Новосибирской области зарегистрировали ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе 77 больных на вечер 17 апреля. Последним стал случай в Карасуке – о нём объявил глава района Александр Гофман. Сейчас коронавирус выявили в пяти населённых пунктах области:

Новосибирск. Бердск. Кольцово. Убинский район. Карасукский район.

За прошедшие сутки в Новосибирской области выявили 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За всё время погибли два человека.

Напомним, в начале апреля в сети появились адреса заражённых коронавирусом жителей Омска.