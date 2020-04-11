Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске 17 апреля выросло до 76: что известно о новых случаях заражения

сегодня 10:29 Поделиться

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12 новых случаев заражения COVID-19 подтвердилось в Новосибирске на утро 17 апреля; семеро пациентов не выезжали за пределы региона.

По данным регионального оперативного штаба, на утро 17 апреля в Новосибирске количество заразившихся коронавирсом выросло до 76.

Один из новых случае – завозной, пациент прилетел из Мурманска через Москву.

Четыре случая – контакты с уже выявленными пациентами.

При этом семеро человек за пределы региона не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.

Таким образом, количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией — 76, из них 16 человек выписаны по выздоровлению, двое скончались.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 17 апреля госпитализировано 113 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.