Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске 17 апреля выросло до 76: что известно о новых случаях заражения
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12 новых случаев заражения COVID-19 подтвердилось в Новосибирске на утро 17 апреля; семеро пациентов не выезжали за пределы региона.
По данным регионального оперативного штаба, на утро 17 апреля в Новосибирске количество заразившихся коронавирсом выросло до 76.
Один из новых случае – завозной, пациент прилетел из Мурманска через Москву.
Четыре случая – контакты с уже выявленными пациентами.
При этом семеро человек за пределы региона не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.
Таким образом, количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией — 76, из них 16 человек выписаны по выздоровлению, двое скончались.
В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 17 апреля госпитализировано 113 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.
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