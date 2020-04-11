Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске к 17 апреля

сегодня 00:25 Поделиться

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Оперативный штаб Новосибирской области по нераспространению коронавирусной инфекции отчитался о количестве заболевших; на 17 апреля в регионе подтверждено 64 случая, два человека умерли.

По данным оперативного штаба Новосибирской области по противодействию распространению коронавирусной инфекции, на 16 апреля количество зарегистрированных случаев увеличилось до 64. За последние сутки их число увеличилось на 11 человек. Два человека умерли. Один скончался за прошедшие сутки.

Как стало известно, это житель другого региона. Он работал дальнебойщиком. В дороге почувствовал недомогание и обратился к врачам. Его состояние было тяжёлым. Развитию коронавирусной инфекции способствовали сопутствующие заболевания: ожирение, синдром Пиквика, декомпенсированный сахарный диабет.

За прошедшие сутки из больницы выписаны ещё два человека. Общее число выздоровевших теперь – 16 человек. Под наблюдением находятся 1628 человек, а 9701 сняты с наблюдения.

Напомним, 16 апреля в Дагестане от коронавируса умерла беременная женщина.