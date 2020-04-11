Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске к 18 апреля

сегодня 00:25 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

По данным оперативного штаба Новосибирской области по противодействию распространению коронавирусной инфекции, на 17 апреля количество зарегистрированных случаев увеличилось до 77 случаев; это на 13 больше, чем сутки назад.

Оперативный штаб Новосибирской области по нераспространению коронавирусной инфекции отчитался о количестве заболевших. На 17 апреля в регионе было подтверждено 77 случаев заболевания COVID-19.

За последние сутки их число увеличилось на 13 человек. Один из них житель города Карасука. По сообщению источников, мужчина занимался торговлей, возил вещи из Москвы. При этом его точки были расположены и в соседних районах: Купинском, Баганском и Чистоозёрном. Накануне он вернулся из столицы. Когда почувствовал себя плохо, обратился к врачам.

Всего с начала эпидемии на территории Новосибирской области выздоровели 16 человек, двое – умерли.

Кроме того, 1743 человека находятся под медицинским наблюдением. 9804 жителей региона с наблюдения сняты. При этом зарегистрировано 1375 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, госпитализированы 30 человек.

Напомним, 17 апреля из-за коронавируса закрыли въезд в город Красноярск.