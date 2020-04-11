Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске к 18 апреля

сегодня 00:25

Фото с сайта pixabay.com

По данным оперативного штаба Новосибирской области по противодействию распространению коронавирусной инфекции, на 17 апреля количество зарегистрированных случаев увеличилось до 77 случаев; это на 13 больше, чем сутки назад.

Оперативный штаб Новосибирской области по нераспространению коронавирусной инфекции отчитался о количестве заболевших. На 17 апреля в регионе было подтверждено 77 случаев заболевания COVID-19.

За последние сутки их число увеличилось на 13 человек. Один из них житель города Карасука. По сообщению источников, мужчина занимался торговлей, возил вещи из Москвы. При этом его точки были расположены и в соседних районах: Купинском, Баганском и Чистоозёрном. Накануне он вернулся из столицы. Когда почувствовал себя плохо, обратился к врачам.

Всего с начала эпидемии на территории Новосибирской области выздоровели 16 человек, двое – умерли.

Кроме того, 1743 человека находятся под медицинским наблюдением. 9804 жителей региона с наблюдения сняты. При этом зарегистрировано 1375 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, госпитализированы 30 человек.

Напомним, 17 апреля из-за коронавируса закрыли въезд в город Красноярск.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

новосибирск
эпидемия
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

160965
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
88268
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
87289
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
71791
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
50481
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
34043
В каких городах России выявлен коронавирус: список
33461
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии