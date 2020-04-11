Количество заражённых коронавирусом в Новосибирской области увеличилось до 77

сегодня 19:34 Поделиться

В Новосибирске выявили ещё один случай заражения коронавирусом; им оказался житель Карасука.

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Новосибирской области увеличилось до 77. Об этом Сиб.фм сообщили в региональном Минздраве сегодня, 17 апреля.

Ранее сообщалось, что на территории Карасука выявлен первый случай заражения COVID-19. В Минздраве подтвердили, что это новый больной — этих данных не было в сводке оперативного штаба на утро 17 апреля.

Таким образом, количество населённых пунктов, где выявили больных в Новосибирской области, увеличилось. В их число входят Новосибирск, Убинский район, Карасук, Бердск и Кольцово.