Количество заражённых коронавирусом в Новосибирской области увеличилось до 77
В Новосибирске выявили ещё один случай заражения коронавирусом; им оказался житель Карасука.
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Новосибирской области увеличилось до 77. Об этом Сиб.фм сообщили в региональном Минздраве сегодня, 17 апреля.
Ранее сообщалось, что на территории Карасука выявлен первый случай заражения COVID-19. В Минздраве подтвердили, что это новый больной — этих данных не было в сводке оперативного штаба на утро 17 апреля.
Таким образом, количество населённых пунктов, где выявили больных в Новосибирской области, увеличилось. В их число входят Новосибирск, Убинский район, Карасук, Бердск и Кольцово.
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