Контактов было много: стало известно, что умершая от коронавируса жительница Кузбасса работала на общественном транспорте
Фото ОК.ру
Стала известна профессия женщины, которая умерла от COVID-19 в Кузбассе; диагноз ей поставили уже после смерти.
Жительница Белово, которая скончалась от коронавируса, работала кондуктором. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в администрации города.
Женщине было 64 года. Изначально предполагалось, что она умерла от пневмонии. Однако после смерти пациентки пришли положительные тесты на коронавирус.
Глава Белова Алексей Курносов в своём обращении к горожанам сообщил, что женщина скончалась в районной больнице, которая находится в ПГТ Инской.
Чиновник также добавил, что установлены все люди, с которыми общалась умершая. Всем им предписана строжайшая самоизоляция.
Напомним, в России от коронавируса умерло за сутки рекордное количество людей.
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