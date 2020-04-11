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Контактов было много: стало известно, что умершая от коронавируса жительница Кузбасса работала на общественном транспорте

сегодня 15:53

Фото ОК.ру

Стала известна профессия женщины, которая умерла от COVID-19 в Кузбассе; диагноз ей поставили уже после смерти.

Жительница Белово, которая скончалась от коронавируса, работала кондуктором. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в администрации города.

Женщине было 64 года. Изначально предполагалось, что она умерла от пневмонии. Однако после смерти пациентки пришли положительные тесты на коронавирус.

Глава Белова Алексей Курносов в своём обращении к горожанам сообщил, что женщина скончалась в районной больнице, которая находится в ПГТ Инской.

Чиновник также добавил, что установлены все люди, с которыми общалась умершая. Всем им предписана строжайшая самоизоляция.

Напомним, в России от коронавируса умерло за сутки рекордное количество людей.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Кузбасс
коронавирус

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