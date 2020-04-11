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Коронавирус нашли ещё у пятерых жителей Алтайского края

сегодня 10:28

Фото с сайта pixabay.com

По данным оперативного штаба, в Алтайском крае выявили пять новых случаев заражения коронавирусом; в регионе 53 заболевших.

В Алтайском крае выявили ещё пять случаев заболевания COVID-19. Об этом утром 17 апреля сообщили в оперативном штабе.

«Из числа заболевших 37 человек – барнаульцы, 16 – жители других муниципальных образований края. Всего на 17 апреля в регионе зарегистрировано 53 лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе у шести детей», – говорится в сообщении.

Впервые в список территорий края, где есть коронавирус, попал Камень-на-Оби. Там тесты дали положительный результат сразу у двоих жителей.

Напомним, в Республике Алтай зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Алтайский край
коронавирус

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