Коронавирус: последние новости в мире к 17 апреля - нулевой пациент в Ухане и более 100 тысяч заражённых в Великобритании

сегодня 03:30 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Автономия муниципалитетов в Бразилии, режим ЧС на всей территории Японии, пик заражения в США; Чехия прожила первые сутки без смертей от COVID-19.

К 17 апреля в мире зарегистрировано почти 2 миллиона 148 тысяч заражений коронавирусом. Почти 547 тысяч выздоровели, ещё 144 тысячи погибли от последствий воздействия вируса на организм.

Кто был первый

Первый пациент, заболевший коронавирусной инфекцией в китайском городе Ухань, работал в лаборатории Института вирусологии, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники. Вирус передался человеку от летучей мыши. Утверждается, что лаборатория должна была продемонстрировать «выдающиеся результаты» КНР в исследованиях вирусов. В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.

Шестая сотня

Великобритания стала шестой страной в мире, где было подтверждено более 100 тысяч случаев заражения новым коронавирусом. Число смертей среди пациентов с COVID-19 достигло 13 729. Из 327 608 человек, у которых были взяты анализы на коронавирус, у 103 093 они дали положительный результат. За сутки был зарегистрирован 861 новый летальный исход. Этот показатель вновь вырос после отмеченного в среду снижения. В последние четыре дня власти страны сообщали о 717, 737, 778 и 761 новом летальном исходе, до этого — о 900 и 980 смертях. Помимо Великобритании, больше 100 тысяч заболевших выявлено в Германии, Испании, Италии, США и Франции.

ЧС во всей Японии

Действие режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса расширено на всю территорию Японии сроком до 6 мая. С 7 апреля ЧС была объявлена на тот же срок в Токио, Осаке и еще пяти префектурах страны. Это позволило местным властям добиться отмены занятий в школах и проведения крупных мероприятий. Однако принудительного ограничения передвижения людей в Японии нет. Число зараженных коронавирусом в Японии превысило уже 9000 человек.

Пик пройден

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты на общенациональном уровне преодолели пик заболевания коронавирусом. "Число новых случаев заражения снижается в нью-йоркской городской агломерации, количество случаев в городских агломерациях Детройта и Денвера остается на одном уровне, а в Вашингтоне, Балтиморе, Филадельфии и Сент-Луисе видны значительные признаки прогресса, число новых случае в Хьюстоне и Новом Орлеане снижается", — заявил президент. Администрация США намерена 16 апреля обнародовать рекомендации для властей штатов относительно снятия санитарных ограничений, введенных в связи с коронавирусом. На сегодняшний день в США вирус обнаружен у более чем 630 тысяч жителей, скончались свыше 27 тысяч человек.

Автонономия от федералов

Верховный суд Бразилии принял решение, что губернаторы штатов и муниципальные власти имеют автономию от федерального правительства в вопросе определения необходимых ограничительных мер и масштабов самоизоляции для борьбы с пандемией коронавируса. Решение суда ограничивает возможность для федерального правительства президента Жаира Болсонару устанавливать отрасли, которые не должны быть затронуты ограничениями. Ранее Верховный суд Бразилии наложил временный запрет для президента Болсонару ослаблять карантинные меры, принятые правительствами штатов страны.

Сутки без смертей

В Чехии за прошедшие сутки не выявили ни одного случая смерти от нового типа коронавируса, это случилось впервые с 22 марта, когда в стране от инфекции скончался первый пациент. Правительство Чехии одобрило график постепенного ослабления карантинных мер, объявленных 12 марта. В период с 20 апреля по 8 июня предусматривается поэтапное открытие магазинов, мастерских, фермерских рынков, музеев, автосалонов, заведений общепита, детских садов, зоопарков, разрешение тренировок профессиональных спортсменов и проведение свадеб с ограниченным количеством участников.