Коронавирус у покойника подтвердили в Кузбассе
Фото с сайта pixabay.com
Пациент умер от пневмонии; посмертные тесты выявили у него COVID-19.
В Кемеровской области лабораторные испытания выявили коронавирус у умершего пациента. Об этом сообщил глава области Сергей Цивилёв в своём Telegram-канале.
Пациент умер 15 апреля от пневмонии в больнице Белово. Первый тест на коронавирус у него был отрицательный.
«Результаты второго, посмертного теста, поступившие в ночь с 16 на 17 апреля, подтвердили наличие у пациента коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении Цивилёва.
Напомним, в Новосибирске сегодня подтвердили коронавирус у 12 пациентов.
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