Коронавирус у покойника подтвердили в Кузбассе

сегодня 11:44 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Пациент умер от пневмонии; посмертные тесты выявили у него COVID-19.

В Кемеровской области лабораторные испытания выявили коронавирус у умершего пациента. Об этом сообщил глава области Сергей Цивилёв в своём Telegram-канале.

Пациент умер 15 апреля от пневмонии в больнице Белово. Первый тест на коронавирус у него был отрицательный.

«Результаты второго, посмертного теста, поступившие в ночь с 16 на 17 апреля, подтвердили наличие у пациента коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении Цивилёва.

Напомним, в Новосибирске сегодня подтвердили коронавирус у 12 пациентов.