Коронавирус в Карасуке: глава района в Новосибирской области попросил жителей не выходить из дома – полный текст обращения

сегодня 19:27 Поделиться

Фото Минздрава НСО

Ещё в одном районе Новосибирской области выявили случай заражения коронавирусом; глава Карасукского района обратился к местным жителям.

Глава Карасукского района Новосибирской области обратился к местным жителям после выявления первого случая заражения коронавирусом. О выявленном больном в Карасуке Александр Гофман рассказал сегодня, 17 апреля. Он призвал жителей района не посещать общественные места. Вот полный текст его обращения.

«Уважаемые жители Карасукского района, дорогие земляки!



В нашем районе официально подтверждён первый случай заражения коронавирусом. В настоящее время больной находится на изоляции в Карасукской центральной районной больнице под контролем медицинских работников.

В связи со сложившейся ситуацией призываю всех жителей района соблюдать режим самоизоляции. Не пренебрегайте элементарными правилами личной гигиены, избегайте общественных мест, как можно реже выходите из дома.

Также призываю ограничить посещение гражданами мест захоронения, кроме случаев погребения умершего. Отложите посещение храмов и участие в религиозных массовых обрядах, церемониях различных конфессий с большим количеством людей. Максимально снизьте число посещений магазинов и общественных мест!

Важно понимать, что даже самые строгие меры не могут работать только благодаря призывам или запретам властей. В сложившейся ситуации от каждого человека требуются сознательность, дисциплина и понимание, что все принятые меры ради его здоровья и здоровья окружающих.

Не подвергайте риску своё здоровье и здоровье своих родных!»

Напомним, сегодня в Новосибирске количество заражённых коронавирусом увеличилось до 76.