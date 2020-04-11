Коронавирус в Москве: за сутки - почти 2000 новых заболевших

сегодня 15:40 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Почти 2000 новых заболевших выявили за минувшие сутки в Москве; всего в России COVD-19 подтвердился у 32 тысяч человек.

Российская столица продолжает бить рекорды по количеству заражений коронавирусом. За минувшие сутки COVD-19 нашли у 1959 человек. Об этом 17 апреля сообщает федеральный оперативный штаб.

На втором месте по показателю заражённости — Московская область с 472 больными. На третьем — Санкт-Петербург, где поставили 424 новых диагноза.

Всего в столице России на сегодняшний день уже 18105 инфицированных.

Напомним, по данным на 17 апреля в России от коронавируса умерло рекордное количество больных — 41 человек за сутки.