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Коронавирус в Новосибирске - 12 новых случаев за последние сутки: сообщение оперативного штаба на 10:00 17 апреля

сегодня 10:21

ФОТО PIXABAY.COM

12 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердились в Новосибирске за прошедшие сутки; медики рассказали о состоянии пациентов.

По данным регионального оперативного штаба, на утро 17 апреля в Новосибирске выявлено 12 новых случаев коронавируса в Новосибирской области.

Один случай – завозной, пациент прилетел из Мурманска через Москву.

4 случая – контакты с уже выявленными пациентами. 7 человек за пределы региона не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.

Таким образом, количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией — 76, из них 16 человек выписаны по выздоровлению, двое скончались.

В детской больнице №3 находятся 24 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 17 апреля госпитализировано 113 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

Напомним, 16 апреля глава минздрава региона Константин Хальзов сообщил о четырёх пациентах с коронавирусом, находящихся в реанимации.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

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