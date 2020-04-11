Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 17 апреля

сегодня 00:33 Поделиться

Фото Минздрава НСО/администрации Убинского района/оперативного штаба НСО/Pixabay

В Новосибирске 64 подтверждённых случая заражения коронавирусом и двое погибших, а инфекция распространяется и в отдалённые уголки области; коротко о самых важных новостях о COVID-19 в регионе — в материале Сиб.фм.

Ещё один человек с подтверждённым коронавирусом погиб в Новосибирске

Медики сообщили о гибели пациента утром 16 апреля. Им оказался дальнобойщик из Москвы, которого госпитализировали в конце прошлой недели. На этой неделе он впал в кому, а позже скончался. Мужчине было 54 года. Коронавирусная пневмония у него развилась на фоне сопутствующей патологии: ожирение 4-й степени, синдром Пиквика, декомпенсированный сахарный диабет.

Число заражённых коронавирусом в регионе достигло 64

За прошедшие сутки в Новосибирской области выявили 11 новых случаев заболевания. Это рекордный суточный прирост для региона. Под подозрением в инфекционной больнице находятся 107 человек.

Первый случай коронавируса зафиксировали в Убинском районе

Об этом 16 апреля сообщил глава района Олег Конюк. Ранее в сельской не было зарегистрированных случаев заражения COVID-19. До этого выявили больных в Бердске и Кольцово.

Главная медсестра инфекционной больницы №1 рассказала о лечении больных коронавирусом

Елена Кондратьева объяснила разницу между старшей и младшей медсестрой. Также она рассказала, что у медиков сейчас нет времени на отдых и призвала новосибирцев не верить в фейки о некачественной работе врачей.

В Новосибирской области будут закрыты все рынки, храмы и кладбища

В Новосибирске с 18 апреля приостанавливается посещение гражданами культовых зданий. Запрещается проведение религиозных массовых обрядов, церемоний различных конфессий с большим количеством людей. В Новосибирске, Новосибирском районе и всех населённых пунктах с численностью населения более 23 тысяч человек с 18 апреля ограничивается посещение кладбищ. С 19 апреля закрываются рынки.