Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 17 апреля – хроника событий, последние новости

сегодня 11:53 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области, из группы «Новосибирская митрополия» в социальной сети «ВКонтакте», пресс-службы ЦВО

Заражение коронавирусом в Новосибирске идёт нарастающими темпами; вчерашний рекорд – 11 новых заболевших – был уверенно побит в пятницу, 17 апреля, – плюс 12 новых пациентов.

Плюс 12

Работы у новосибирских медиков прибавляется с каждым днём: за минувшие сутки положительные тесты на COVID-19 получили 12 новых пациентов. Сейчас под наблюдением врачей в инфекционной больнице для взрослых находятся 62 человека с коронавирусом (дети – а их 24 человека – учитываются отдельно). 12 переболевших уже выписаны, двое скончались.

Что касается новых случаев заражения, то в Новосибирске становится всё больше заболевших, которые не покидали регион.

17 апреля в региональном оперативном штабе рассказали, что специалистам удалось выяснить, где могли инфицироваться пятеро из вновь выявленных 12 пациентов. Один из них накануне прилетел в Новосибирск из Мурманска через Москву. Ещё четыре случая – люди, контактировавшие с уже выявленными пациентами.

При этом семь человек за пределы региона не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.

Крупным планом

В поддержку врачей, которые все эти дни находятся на передовой борьбы с коронавирусом, региональный минздрав запустил уникальный фотопроект. Каждый день врачи, медсёстры и фельдшеры новосибирской инфекционки рассказывают истории своего медицинского пути и делятся отношением к эпидемии. Так, одна из сотрудниц больницы посетовала на обилие фейков о якобы бездействии врачей.

География коронавируса

Абсолютное большинство – 99 % выявленных случаев заражения коронавирусом – приходится на Новосибирск. Однако география заразы постепенно расширяется. Теперь в списке территорий, у жителей которых был выявлен COVID, – наукоград Кольцово, Бердск и Убинский район. Каким образом жители этих местностей заболели, пока неизвестно.

Круглосуточная стройка

А пока четверо пациентов с коронавирусом остаются в реанимации инфекционной больницы, военные строители круглосуточно занимаются возведением нового медицинского центра. Объект площадью 14 тысяч квадратных метров рассчитан на 160 пациентов, сейчас завершено возведение стен, параллельно завозится медицинское оборудование.

По домам

16 апреля власти региона анонсировали закрытие всех рынков, кладбищ и религиозных организаций. Параллельно областное министерство образование дало рекомендации школам – когда заканчивать учебный год.

В частности, учащимся 1-4 классов предлагают разойтись по домам 25 мая; 5-8 классов – 30 мая; 9 классам – 30 мая; 10 классам – 5 июня. Чуть раньше учиться закончат выпускники – им предложено грызть гранит науки до 30 мая.

Где дистанция?

Накануне врач из Новосибирска посетовала, что многие новосибирцы не то что игнорируют требования о самоизоляции, так ещё и не держат социальную дистанцию в общественных местах. Медик согласилась, что в некоторых случаях это сделать просто нереально (как в ситуации с пригородными автобусами, которые в часы пик едут переполненными), но нередко жители просто боятся показаться паникёрами и перестраховщиками – стесняются носить маски и стоять на расстоянии в очереди. Не надо так, – призвала врач и заодно напомнила основные симптомы коронавируса.

Губернатор останется дома

В социальных сетях 16 апреля не утихали споры в связи с закрытием храмов на Пасху. Одни настаивают на необходимости пустить прихожан на праздничную службу, другие утверждают, что скопление людей – верный шаг к массовому заражению.

Свою позицию на этот счёт косвенно озвучил губернатор Новосибирской области, который заявил что великий православный праздник проведёт дома, а прямую трансляцию службы из Вознесенского собора посмотрит по телевизору.

Напомним, трансляцию службы в честь праздника Светлой Пасхи в ночь с субботы на воскресенье можно будет увидеть на сайте Сиб.фм.