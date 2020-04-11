Коронавирус в России: последние новости о распространении заболевания к 18 апреля - более 40 летальных исходов и первый карантин для собаки

сегодня 22:30 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Новый рекорд заболеваемости в России, бессрочный режим повышенной готовности в Свердловской области, перенос всероссийских проверочных работ на осень; МЧС заявило о бесполезности масок на улице.

За минувшие сутки в России выявлено 4069 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составило 32 007 человек. Это самый высокий показатель заболеваемости с начала эпидемии в стране. Почти половина выявленных случаев — 1959 — приходится на Москву. На втором месте по показателю заражённости — Московская область с 472 больными. На третьем — Санкт-Петербург, где поставили 424 диагноза. За сутки умерли более 40 человек, общее число жертв коронавируса — 273.

Алтай тоже пал

Власти не стали закрывать границы Республики Алтай не смотря на все увещевания граждан страны спасти от заражения последний регион. И случилось то, что и должно было произойти — в республике выявлены 2 завозных случая заражения: заболели муж и жена. К ним из Барнаула приезжала дочь, которая прошла лечение от ОРВИ и у которой не брался анализ на коронавирус, потому что она не выезжала за рубеж. Хотя женщина просила сделать ей тест, потому что симптомы были очень похожи на COVID-19.

Бессрочная готовность

Губернатор свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе, где зарегистрировано 111 случаев коронавируса. Режим введен бессрочно до специального указа о его отмене. Ранее ограничения действовали до 20 апреля. Губернатор подчеркнул, что ситуация с распространением вируса хоть и держится на контроле, но пока является неблагоприятной. Поэтому, согласно указу, все массовые мероприятия в области отменены, работа торговых центров, кафе и ресторанов, музеев, театров приостановлена. Жители не должны выходить на улицу без острой необходимости, на улице необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Отметим, что вчера режим самоизоляции до конца мая продлила Башкирия.

Без права на прогулку

В России зафиксирован первый случай помещения на карантин домашнего животного. Транзитный пассажир прилетел в Иркутскую область из Таиланда вместе со своей собачкой породы шпиц. Мужчине выдано предписание о помещении в обсерватор. Выводить питомца на улицу запрещено. Известно, что домашние животные тоже могут заболевать и переносить коронавирус. Ранее в мире были подтверждены тестами диагнозы у кошек, собак и даже тигрицы в зоопарке Нью-Йорка.

Грозит уголовное дело

На Сахалине установлен факт выхода на работу врача-стоматолога, который вернувшись с отдыха за границей продолжил работать в частной клинике и принимать пациентов. Он получил предписание о карантине, находился дома до ежедневного обхода медиков, а затем уезжал из дома на работу. Теперь у него лабораторно подтверждён коронавирус. Установлен весь круг контактных лиц. И если хотя бы один из них заболеет, мужчине грозит уголовная ответственность за нарушение режима самоизоляции.

ВПР не будет

Министерство просвещения перенесло Всероссийские проверочные работы на осень, когда начнется новый учебный год. Такое решение было принято после консультаций с учителями, представителями регионов, образовательного и родительского сообществ. За них не будут выставляться оценки. Они будут нужны для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса. Такие меры приняты из-за распространения коронавирусной инфекции и нахождения учеников на дистанционном обучении.

Маски излишни

МЧС России рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице в период пандемии коронавируса. Спасатели отметили, что на улице полезно дышать свежим воздухом. Спасатели пояснили, что маска необходима в местах скопления людей, при уходе за больными и при общении с людьми, которые имеют признаки заболевания. Также в МЧС ответили на вопрос о том, как правильно носить маску. Специалисты пояснили, что у медицинских масок нет наружной или внутренней сторон, и какой стороной внутрь ее носить – непринципиально. Главное, чтобы она плотно закрывала дыхательные пути.