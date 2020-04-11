Коронавирусом в России заразились более 32 тысяч человек: список регионов, где выявили заболевших
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
Более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за минувшие сутки; диагноз COVID-19 поставлен пациентам в 85 регионах страны.
Число заражённых коронавирусом в России превысило 32 тысячи человек; за прошедшие сутки заболели более 4 тысяч пациентов. Новые случаи выявлены в 85 регионах:
🔸 Москва — 1959
🔸 Московская область — 472
🔸 Санкт-Петербург — 424
🔸 Республика Мордовия — 65
🔸 Республика Дагестан — 59
🔸 Нижегородская область — 54
🔸 Республика Ингушетия — 38
🔸 Оренбургская область — 38
🔸 Тверская область — 37
🔸 Республика Адыгея — 36
🔸 Тюменская область — 34
🔸 Республика Марий Эл — 32
🔸 Рязанская область — 30
🔸 Краснодарский край — 30
🔸 Красноярский край — 29
🔸 Брянская область — 27
🔸 Курская область — 25
🔸 Тульская область — 25
🔸 Владимирская область — 24
🔸 Ленинградская область — 24
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 23
🔸 Ростовская область — 23
🔸 Республика Башкортостан — 22
🔸 Новгородская область — 21
🔸 Калужская область — 20
🔸 Воронежская область — 19
🔸 Ярославская область — 19
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 19
🔸 Кировская область — 18
🔸 Ханты-Мансийский АО — 18
🔸 Хабаровский край — 18
🔸 Республика Калмыкия — 17
🔸 Саратовская область — 17
🔸 Республика Татарстан — 16
🔸 Удмуртская Республика — 16
🔸 Ульяновская область — 15
🔸 Республика Коми — 14
🔸 Ивановская область — 13
🔸 Республика Северная Осетия — 13
🔸 Самарская область — 13
🔸 Белгородская область — 12
🔸 Липецкая область — 12
🔸 Орловская область — 12
🔸 Калининградская область — 12
🔸 Ставропольский край — 12
🔸 Чувашская Республика — 12
🔸 Пензенская область — 12
🔸 Пермский край — 12
🔸 Новосибирская область — 12
🔸 Республика Хакасия — 11
🔸 Вологодская область — 10
🔸 Костромская область — 9
🔸 Приморский край — 9
🔸 Мурманская область — 8
🔸 Камчатский край — 8
🔸 Смоленская область — 7
🔸 Чеченская Республика — 7
🔸 Сахалинская область — 7
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 6
🔸 Еврейская АО — 6
🔸 Псковская область — 5
🔸 Алтайский край — 5
🔸 Астраханская область — 4
🔸 Волгоградская область — 4
🔸 Свердловская область — 4
🔸 Челябинская область — 4
🔸 Кемеровская область — 4
🔸 г. Севастополь — 4
🔸 Республика Бурятия — 3
🔸 Омская область — 3
🔸 Республика Саха (Якутия) — 3
🔸 Республика Крым — 3
🔸 Иркутская область — 2
🔸 Забайкальский край — 2
🔸 Амурская область — 2
🔸 Республика Карелия — 1
🔸 Архангельская область — 1
🔸 Курганская область — 1
🔸 Республика Тыва — 1
🔸 Чукотский АО — 1
🔸 Республика Алтай — 1
Напомним, за минувшие сутки в России от коронавируса умер 41 человек.
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