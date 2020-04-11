Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Коронавирусом в России заразились более 32 тысяч человек: список регионов, где выявили заболевших

сегодня 15:29

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за минувшие сутки; диагноз COVID-19 поставлен пациентам в 85 регионах страны.

Число заражённых коронавирусом в России превысило 32 тысячи человек; за прошедшие сутки заболели более 4 тысяч пациентов. Новые случаи выявлены в 85 регионах:

🔸 Москва — 1959

🔸 Московская область — 472

🔸 Санкт-Петербург — 424

🔸 Республика Мордовия — 65

🔸 Республика Дагестан — 59

🔸 Нижегородская область — 54

🔸 Республика Ингушетия — 38

🔸 Оренбургская область — 38

🔸 Тверская область — 37

🔸 Республика Адыгея — 36

🔸 Тюменская область — 34

🔸 Республика Марий Эл — 32

🔸 Рязанская область — 30

🔸 Краснодарский край — 30

🔸 Красноярский край — 29

🔸 Брянская область — 27

🔸 Курская область — 25

🔸 Тульская область — 25

🔸 Владимирская область — 24

🔸 Ленинградская область — 24

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 23

🔸 Ростовская область — 23

🔸 Республика Башкортостан — 22

🔸 Новгородская область — 21

🔸 Калужская область — 20

🔸 Воронежская область — 19

🔸 Ярославская область — 19

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 19

🔸 Кировская область — 18

🔸 Ханты-Мансийский АО — 18

🔸 Хабаровский край — 18

🔸 Республика Калмыкия — 17

🔸 Саратовская область — 17

🔸 Республика Татарстан — 16

🔸 Удмуртская Республика — 16

🔸 Ульяновская область — 15

🔸 Республика Коми — 14

🔸 Ивановская область — 13

🔸 Республика Северная Осетия — 13

🔸 Самарская область — 13

🔸 Белгородская область — 12

🔸 Липецкая область — 12

🔸 Орловская область — 12

🔸 Калининградская область — 12

🔸 Ставропольский край — 12

🔸 Чувашская Республика — 12

🔸 Пензенская область — 12

🔸 Пермский край — 12

🔸 Новосибирская область — 12

🔸 Республика Хакасия — 11

🔸 Вологодская область — 10

🔸 Костромская область — 9

🔸 Приморский край — 9

🔸 Мурманская область — 8

🔸 Камчатский край — 8

🔸 Смоленская область — 7

🔸 Чеченская Республика — 7

🔸 Сахалинская область — 7

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 6

🔸 Еврейская АО — 6

🔸 Псковская область — 5

🔸 Алтайский край — 5

🔸 Астраханская область — 4

🔸 Волгоградская область — 4

🔸 Свердловская область — 4

🔸 Челябинская область — 4

🔸 Кемеровская область — 4

🔸 г. Севастополь — 4

🔸 Республика Бурятия — 3

🔸 Омская область — 3

🔸 Республика Саха (Якутия) — 3

🔸 Республика Крым — 3

🔸 Иркутская область — 2

🔸 Забайкальский край — 2

🔸 Амурская область — 2

🔸 Республика Карелия — 1

🔸 Архангельская область — 1

🔸 Курганская область — 1

🔸 Республика Тыва — 1

🔸 Чукотский АО — 1

🔸 Республика Алтай — 1

Напомним, за минувшие сутки в России от коронавируса умер 41 человек.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
регионы

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

159473
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
87752
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
86796
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
71661
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
50350
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
33422
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии
32827
Коронавирус подтвердили у сотрудницы инфекционной больницы в Хакасии