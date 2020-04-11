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Коронавирусом заразился семимесячный ребёнок в Сибири

сегодня 08:31

Фото pixabay.com

В Иркутской области семеро детей заболели коронавирусом; самому младшему – семь месяцев.

В Иркутской области коронавирус подтверждён у семерых детей. Об этом заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в прямом эфире на своей странице в Инстаграм.

«На сегодня у нас 54 подтверждённых случая заболевания. Болеют и пожилые, и молодые, и дети — самому маленькому 7 месяцев. Вспомните об этом, когда захотите прогуляться по весеннему городу», — заявил врио.

Число заболевших коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки выросло ещё на четыре человека. Всего сейчас официально подтвержден диагноз у 53 человек.

Больше всего заболевших – 32 человека -зарегистрировано в Иркутске. Как отметил Игорь Кобзев, коронавирус в основном выявляется у тех, кто возвращается из-за рубежа, а также из эпидемически неблагополучных Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, в Республике Алтай зафиксировали первый случай коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Иркутская область
коронавирус

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