Лечить больных коронавирусом будут китайским препаратом против малярии - поручение Мишустина

сегодня 01:11 Поделиться

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Правительство России разрешило лечить заражённых коронавирусом препаратом от малярии; 68 тысяч упаковок лекарства привезли из КНР.

В России будут лечить больных коронавирусом препаратом против малярии. Об этом 17 апреля сообщил "Интерфакс" со ссылкой на поручение председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Российский премьер поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии бесплатно передать организациям препарат «Гидроксихлорохин».

Этот препарат используют при лечении малярии и ревматоидном артрите. Научных исследований о его эффективности при лечении новой коронавирусной инфекции нет.

Агентство уточняет, что у данного препарата нет регистрации в России. 68 тысяч упаковок «Гидроксихлорохина» на безвозмездной основе предоставила компаний «Шанхай Фармасьютикалс Холдинг Ко»