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Летальный рекорд: количество умерших от коронавируса в России достигло 273 человек

сегодня 14:57

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

273 человек умерли в России от коронавируса; всего COVID-19 подтверждён более чем у 32 тысяч пациентов.

Рекордное количество умерших зарегистрировано в России по данным на 17 апреля. От коронавируса скончался 41 пациент.

Представитель информцентра по коронавирусу сообщил о 273 погибших от коронавируса.

Всего за сутки диагноз поставлен более чем 4 тысячам новых пациентов.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
смерти

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