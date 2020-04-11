Летальный рекорд: количество умерших от коронавируса в России достигло 273 человек
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
273 человек умерли в России от коронавируса; всего COVID-19 подтверждён более чем у 32 тысяч пациентов.
Рекордное количество умерших зарегистрировано в России по данным на 17 апреля. От коронавируса скончался 41 пациент.
Представитель информцентра по коронавирусу сообщил о 273 погибших от коронавируса.
Всего за сутки диагноз поставлен более чем 4 тысячам новых пациентов.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают