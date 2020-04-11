«Льготная ипотека поможет разогнать спрос»: в Новосибирске застройщики отреагировали на инициативы президента о поддержке отрасли

сегодня 19:59 Поделиться

Фото пресс-службы ГК «Стрижи»

Президент России Владимир Путин анонсировал ряд мер поддержки, которые позволят строительной отрасли преодолеть «коронавирусный кризис»; стимулировать покупательский спрос власти намерены через снижение ипотечных процентов.

Запустить в стране льготную ипотечную программу поручил Владимир Путин во время совещания с членами правительства 16 апреля. Президент также завил о необходимости оказания прямой помощи участникам строительного рынка – речь идёт о кредитовании бизнеса и поддержке предприятий, которые на фоне эпидемии коронавируса не пойдут на увольнение сотрудников.

Представители строительной сферы Новосибирской области назвали озвученные главой государства меры своевременными.

В частности, генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский в беседе с корреспондентом Сиб.фм отметил, что снижение ставок по ипотечным кредитам позволит увеличить покупательский спрос, что в сегодняшних условиях является первоочередной задачей по стимулированию рынка.

«Этот рынок и до эпидемии находился не в лучшей своей форме. После известного реформирования уровень предложения жилья упал как в России в целом, так и в Новосибирске в частности. На начало 2020 года количество новых стратапов было вдвое ниже обычных уровней», – прокомментировал ситуацию Белокобыльский.

В такой ситуации решение главы государства о введении льготной ипотеки оказалось как нельзя кстати.

«Оно, конечно, сработает. Те, кто ещё сомневался – покупать или нет – гораздо оперативнее примут решение о заключении сделки. Это своего рода небольшой, но ощутимый толчок для потенциального покупателя – надо брать. На мой взгляд, инвестировать государственные деньги в покупательский спрос – наиболее актуальная мера.

В конечном счёте это поможет разогнать спрос, что благоприятно скажется всей цепочке экономических отношений в строительстве»,

- добавил гендиректор «Стрижей».

Кроме запуска льготной ипотеки, 17 апреля президент объявил ещё о ряде механизмов поддержки.

Среди них – кредитование строительной отрасли на сумму 12 миллиардов рублей, предоставление «Дом.РФ» госгарантии Минфина в размере 50 млрд рублей, повышение доступности банковских кредитов для компаний строительной отрасли, а также предоставление субсидии только тем строительным компаниям, которые сохранят рабочие места и зарплаты сотрудников.

По мнению Игоря Белокобыльского, все эти меры в комплексе должны помочь вытянуть строительную отрасль из кризиса. Однако гендиректор «Стрижей» признал, что озвученные суммы не позволят покрыть реально существующую потребность строителей в поддержке.

«Весь строительный рынок "стоит" сейчас 5-7 триллионов, так что я не уверен, что его можно будет оживить с помощью 50 миллиардов», – подытожил собеседник.

Напомним, 16 апреля Сиб.фм опубликовал полный текст обращения президента Владимира Путина о мера государственной поддержки компаниям, пострадавшим в результате пандемии коронавируса.