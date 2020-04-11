Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Майские праздники-2020: официальные выходные

сегодня 16:41

Фото с сайта pixabay.com

Праздничные выходные в мае этого года не планируют сокращать из-за самоизоляции в апреле; в первые 11 дней мая россиян ждут сразу восемь выходных.

По Трудовому кодексу РФ нерабочими праздничными днями являются только 1 мая и 9 мая: праздник Весны и Труда и День Победы. Однако правительство перенесло выходные, чтобы продлить дни отдыха в начале мая.

Россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая включительно в связи с празднованием Международного дня трудящихся, затем выходные будут с 9 по 11 мая из-за Дня Победы.

Причём предпраздничные рабочие дни – 30 апреля в четверг и 8 мая в пятницу, будут сокращёнными на один час.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности – на майские праздники.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, какого числа будет Пасха в 2020 году и где смотреть прямую трансляцию.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

Теги

праздники
май
майские праздники

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

159762
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
87876
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
86910
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
71699
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
50385
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
33432
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии
32888
Коронавирус подтвердили у сотрудницы инфекционной больницы в Хакасии