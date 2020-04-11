Майские праздники-2020: официальные выходные

сегодня 16:41 Поделиться

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Праздничные выходные в мае этого года не планируют сокращать из-за самоизоляции в апреле; в первые 11 дней мая россиян ждут сразу восемь выходных.

По Трудовому кодексу РФ нерабочими праздничными днями являются только 1 мая и 9 мая: праздник Весны и Труда и День Победы. Однако правительство перенесло выходные, чтобы продлить дни отдыха в начале мая.

Россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая включительно в связи с празднованием Международного дня трудящихся, затем выходные будут с 9 по 11 мая из-за Дня Победы.

Причём предпраздничные рабочие дни – 30 апреля в четверг и 8 мая в пятницу, будут сокращёнными на один час.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности – на майские праздники.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, какого числа будет Пасха в 2020 году и где смотреть прямую трансляцию.