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Мэр Новосибирска призвал горожан не ехать на дачи в общественном транспорте: полный текст обращения Анатолия Локтя

сегодня 16:06

Фото с сайта pixabay.com

Новосибирский градоначальник попросил горожан не пользоваться общественным транспортом для посещения своих дачных участков; в идеале – вообще не покидать своё жилище во время эпидемии.

В преддверии выходных и праздничных дней мэр Новосибирска обратился к жителям.

«Дорогие новосибирцы! Уважаемые ветераны

Сегодня нашему родному городу приходится жить в условиях угрозы распространения опасной инфекции. Наша первоочередная задача – защитить здоровье пожилых людей, наших ветеранов. Поэтому я обращаюсь ко всем горожанам: берегите себя и своих близких, позаботьтесь о пожилых родственниках, предоставьте им возможность не покидать дом без острой необходимости.

Приближаются выходные и праздничные дни, и многим захочется выбраться на природу, на свой дачный участок. Но поездка в транспорте из-за высокой концентрации пассажиров повышает угрозу заражения. Для вашей собственной безопасности, для защиты здоровья ваших пожилых родственников я прошу в этот опасный период не пользоваться общественным транспортом для посещения дачного участка.

Я желаю всем вам здоровья. Пусть будут здоровы наши ветераны, пусть всё плохое со временем останется позади, и в вашем доме будет больше радости и живого общения», – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, 17 апреля губернатор Андрей Травников назвал старт дачного сезона одним из рисков распространения коронавирусной инфекции.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Локоть Анатолий
Новосибирск

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