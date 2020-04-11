Метро в Новосибирске будет работать дольше: новый график

сегодня 18:38 Поделиться

Фото Сиб.фм

Новосибирский метрополитен с 18 апреля переходит на новый график; теперь поезда будут ходить на час дольше.

В субботу, 18 апреля, поезда в метро будут ходить на один час дольше. Новосибирский метрополитен начнёт работать в 6:00, а закончит в 23:00. С конца марта воспользоваться метро можно было с 6:00 до 22:00. При этом интервал движения поездов часы пик составлял 5 минут, а в межпиковое время – 8 минут.

Как объяснили в мэрии Новосибирска, это связано с постепенным восстановлением пассажиропотока. Как ранее сообщал Сиб.фм, с 15 апреля график движения поездов вернулся к прежнему расписанию. Теперь поезда ходят, как и до введения режима самоизоляции, с интервалом в час пик – 3-3,5 минуты, а в межпиковое время – 5 минут.

В первый день режима самоизоляции поезда в метро перевезли всего 87,5 тысячи пассажиров, в то время, как обычно пассажиропоток в будний день составляет порядка 290-300 тысяч пассажиров.

Напомним, 16 апреля Сиб.фм рассказал, как работает метро в Новосибирске в апреле.