Музыкальные школы и колледжи культуры Новосибирской области получат новые инструменты и оборудование

сегодня 14:03 Поделиться

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Для трёх образовательных учреждений культуры в Новосибирске, Бердске и Куйбышеве приобретут 60 новых музыкальных инструментов и учебные материалы; это стало возможным благодаря нацпроекту «Культура» в этом году.

В течение года Бердская детская музыкальная школа имени Г. В. Свиридова, Куйбышевская детская школа искусств, а также Новосибирский колледж имени А. Ф. Мурова получат новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы, в рамках реализации национального проекта «Культура».

На сумму более чем 19 миллионов рублей купят народные, духовые, струнные, клавишные и ударные инструменты. Также запланировано приобрести современное звуковое и световое оборудование. Кроме того, детские школы искусств и колледж получат новые учебные материалы – музыкальные пособия, репертуарные сборники, партитуры и другую учебную литературу. Образовательные учреждения получат новое оборудование до ноября 2020 года.

«Федеральная поддержка в рамках нацпроекта "Культура" позволяет укреплять материально-техническую базу региональной системы творческого образования, создавая тем самым благоприятные условия для подготовки молодых талантов», – подчеркнул и. о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Культура» поступили 17 пианино в детские музыкальные школы и школы искусств Новосибирска, Бердска, Искитима, а также девяти районов Новосибирской области.

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