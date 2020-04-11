Новые фавориты в рейтинге от видеосервиса Wink

сегодня 13:31 Поделиться

Фото предоставлено «Ростелекомом»

Видеосервис Wink компании «Ростелеком», объединяющий преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра, представляет рейтинг просмотров за третью неделю (6-12 апреля 2020 года) после усиления мер по изоляции людей дома; предпочтения пользователей в целом по стране продолжают меняться.

В режиме усиления мер по изоляции граждан дома усиливается тенденция прошлой недели, когда был зафиксирован рост спроса на образовательный и развивающий контент, прежде всего в категориях «фитнес», «школьные видеоуроки» и «кулинария».

Интересные различия отмечены в просмотре российских и зарубежных сериалов. Среди российских лидируют добрые семейные истории для разных возрастов, например, «Сваты» или «ИП Пирогова». А из зарубежных сериалов в топе хорроры и криминал, такие как «Ходячие мертвецы» и «Во все тяжкие».

Среди российских фильмов в число лидеров попала комедия «Я худею», что, возможно, отражает озабоченность зрителей своей физической формой в условиях изоляции. Из зарубежных фильмов на первом месте оказалась недавняя премьера – «Джентльмены» режиссёра Гая Ричи.

Событием прошлой недели стал живой онлайн-концерт Полины Гагариной, который эксклюзивно показывал Wink. Его посмотрели с 530 000 устройств, включая телевизоры, смартфоны, планшеты, ноутбуки.

«Wink ещё в середине марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. Кроме того, Wink предоставил возможность бесплатно смотреть лучшие телеканалы о театрах, музеях и концертах, в числе которых – Mezzo, Museum и iConcerts. Сейчас сибиряки также могут в открытом доступе выбрать фитнес-тренировки, кулинарные курсы, видеопутешествия и школьные уроки», – отметил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом.

Более 70 % новых подписчиков Wink выбирают тарифный план «Трансформер», который появился только в конце марта. «Трансформер» – это тариф, который пользователь может собрать как конструктор в соответствии со своими интересами: выбрать и платить только за тот контент, который он реально смотрит.

Топ-5 российского кино:

(1). «Лед 2»; (2). «Союз спасения»; (4). «Вторжение» (2019); (-). «Балканский рубеж»; (-). «Я худею».

Топ-5 российских сериалов:

(1). «Корни»; (-). «Молодёжка»; (-). «Сваты»; (-). «Ивановы-Ивановы»; (-). «ИП Пирогова».

Топ-5 мультфильмов:

(-). «Приключения Ам Няма»; (1). «Маша и Медведь»; (-). «Вспыш и чудо-машинки»; (-). «Тайная жизнь домашних животных»; (-). «Камуфляж и шпионаж».

Топ-5 видеоконтента в образовании, развитии, культуре:

Полина Гагарина, живой онлайн-концерт 10 апреля 2020 года; Группа «Ария», запись живого онлайн-концерта от 3 апреля 2020 года; «Лицей. Школьная программа» (онлайн-уроки для 5–11 классов); «Онлайн-тренировки. UFC GYM»; «Кулинарный поединок с Джейми Оливером».

Топ-5 зарубежного кино:

(2). «Джентльмены»; (-). «Только ты»; (4). «Джон Уик 3»; (3). «Бладшот»; (-). «Ford против Ferrari».

Топ-5 зарубежных сериалов:

(1). «Ходячие мертвецы»; (-). «Во все тяжкие»; (2). «Друзья»; (-). «Сопрано»; (4). «Как я встретил вашу маму» (в переводе «Кураж-Бамбей»).

В скобках указано место в топ-5 на предыдущей неделе.

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет восемь региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

Напомним, 14 апреля «Ростелеком» открыл регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack.