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Новые фавориты в рейтинге от видеосервиса Wink

сегодня 13:31

Фото предоставлено «Ростелекомом»

Видеосервис Wink компании «Ростелеком», объединяющий преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра, представляет рейтинг просмотров за третью неделю (6-12 апреля 2020 года) после усиления мер по изоляции людей дома; предпочтения пользователей в целом по стране продолжают меняться.

В режиме усиления мер по изоляции граждан дома усиливается тенденция прошлой недели, когда был зафиксирован рост спроса на образовательный и развивающий контент, прежде всего в категориях «фитнес», «школьные видеоуроки» и «кулинария».

Интересные различия отмечены в просмотре российских и зарубежных сериалов. Среди российских лидируют добрые семейные истории для разных возрастов, например, «Сваты» или «ИП Пирогова». А из зарубежных сериалов в топе хорроры и криминал, такие как «Ходячие мертвецы» и «Во все тяжкие».

Среди российских фильмов в число лидеров попала комедия «Я худею», что, возможно, отражает озабоченность зрителей своей физической формой в условиях изоляции. Из зарубежных фильмов на первом месте оказалась недавняя премьера – «Джентльмены» режиссёра Гая Ричи.

Событием прошлой недели стал живой онлайн-концерт Полины Гагариной, который эксклюзивно показывал Wink. Его посмотрели с 530 000 устройств, включая телевизоры, смартфоны, планшеты, ноутбуки.

«Wink ещё в середине марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. Кроме того, Wink предоставил возможность бесплатно смотреть лучшие телеканалы о театрах, музеях и концертах, в числе которых – Mezzo, Museum и iConcerts. Сейчас сибиряки также могут в открытом доступе выбрать фитнес-тренировки, кулинарные курсы, видеопутешествия и школьные уроки», – отметил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом.

Более 70 % новых подписчиков Wink выбирают тарифный план «Трансформер», который появился только в конце марта. «Трансформер» – это тариф, который пользователь может собрать как конструктор в соответствии со своими интересами: выбрать и платить только за тот контент, который он реально смотрит.

Топ-5 российского кино:

  1. (1). «Лед 2»;
  2. (2). «Союз спасения»;
  3. (4). «Вторжение» (2019);
  4. (-). «Балканский рубеж»;
  5. (-). «Я худею».

Топ-5 российских сериалов:

  1. (1). «Корни»;
  2. (-). «Молодёжка»;
  3. (-). «Сваты»;
  4. (-). «Ивановы-Ивановы»;
  5. (-). «ИП Пирогова».

Топ-5 мультфильмов:

  1. (-). «Приключения Ам Няма»;
  2. (1). «Маша и Медведь»;
  3. (-). «Вспыш и чудо-машинки»;
  4. (-). «Тайная жизнь домашних животных»;
  5. (-). «Камуфляж и шпионаж».

Топ-5 видеоконтента в образовании, развитии, культуре:

  1. Полина Гагарина, живой онлайн-концерт 10 апреля 2020 года;
  2. Группа «Ария», запись живого онлайн-концерта от 3 апреля 2020 года;
  3. «Лицей. Школьная программа» (онлайн-уроки для 5–11 классов);
  4. «Онлайн-тренировки. UFC GYM»;
  5. «Кулинарный поединок с Джейми Оливером».

Топ-5 зарубежного кино:

  1. (2). «Джентльмены»;
  2. (-). «Только ты»;
  3. (4). «Джон Уик 3»;
  4. (3). «Бладшот»;
  5. (-). «Ford против Ferrari».

Топ-5 зарубежных сериалов:

  1. (1). «Ходячие мертвецы»;
  2. (-). «Во все тяжкие»;
  3. (2). «Друзья»;
  4. (-). «Сопрано»;
  5. (4). «Как я встретил вашу маму» (в переводе «Кураж-Бамбей»).

В скобках указано место в топ-5 на предыдущей неделе.

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет восемь региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

Напомним, 14 апреля «Ростелеком» открыл регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack.

Автор:
Антон Яковлев

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