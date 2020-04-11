Новые фавориты в рейтинге от видеосервиса Wink
Фото предоставлено «Ростелекомом»
Видеосервис Wink компании «Ростелеком», объединяющий преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра, представляет рейтинг просмотров за третью неделю (6-12 апреля 2020 года) после усиления мер по изоляции людей дома; предпочтения пользователей в целом по стране продолжают меняться.
В режиме усиления мер по изоляции граждан дома усиливается тенденция прошлой недели, когда был зафиксирован рост спроса на образовательный и развивающий контент, прежде всего в категориях «фитнес», «школьные видеоуроки» и «кулинария».
Интересные различия отмечены в просмотре российских и зарубежных сериалов. Среди российских лидируют добрые семейные истории для разных возрастов, например, «Сваты» или «ИП Пирогова». А из зарубежных сериалов в топе хорроры и криминал, такие как «Ходячие мертвецы» и «Во все тяжкие».
Среди российских фильмов в число лидеров попала комедия «Я худею», что, возможно, отражает озабоченность зрителей своей физической формой в условиях изоляции. Из зарубежных фильмов на первом месте оказалась недавняя премьера – «Джентльмены» режиссёра Гая Ричи.
Событием прошлой недели стал живой онлайн-концерт Полины Гагариной, который эксклюзивно показывал Wink. Его посмотрели с 530 000 устройств, включая телевизоры, смартфоны, планшеты, ноутбуки.
«Wink ещё в середине марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. Кроме того, Wink предоставил возможность бесплатно смотреть лучшие телеканалы о театрах, музеях и концертах, в числе которых – Mezzo, Museum и iConcerts. Сейчас сибиряки также могут в открытом доступе выбрать фитнес-тренировки, кулинарные курсы, видеопутешествия и школьные уроки», – отметил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом.
Более 70 % новых подписчиков Wink выбирают тарифный план «Трансформер», который появился только в конце марта. «Трансформер» – это тариф, который пользователь может собрать как конструктор в соответствии со своими интересами: выбрать и платить только за тот контент, который он реально смотрит.
Топ-5 российского кино:
Топ-5 российских сериалов:
Топ-5 мультфильмов:
Топ-5 видеоконтента в образовании, развитии, культуре:
Топ-5 зарубежного кино:
Топ-5 зарубежных сериалов:
В скобках указано место в топ-5 на предыдущей неделе.
Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.
«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет восемь региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.
Напомним, 14 апреля «Ростелеком» открыл регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack.
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