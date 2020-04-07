Онлайн-карту работающего малого бизнеса в России представила компания МТС

сегодня 17:16 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Оператор связи собирает информацию об онлайн-предприятиях на одном ресурсе; клиентам и поставщикам товаров и услуг будет проще найти друг друга.

Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг – компания МТС – запустил интерактивную карту «Мнеблизко». В рамках проекта предприниматели могут рассказать о своих услугах, а покупатели узнать – какие кафе и магазины продолжают работать поблизости и как можно воспользоваться их сервисами.

Как отметили в пресс-службе оператора, создание карты работающего малого бизнеса направлено на поддержку предпринимателей, которые перестраиваются на работу в новом формате, например, доставляют еду домой или проводят тренировки и уроки онлайн. Предприниматели могут оставить заявку на сайте, чтобы бесплатно добавить на карту контакты и способы получения товаров из их торговых или сервисных точек. Пользователи могут найти на карте работающие поблизости компании и поддержать предпринимателей своего района, не отказываясь от любимых блюд и других товаров во время самоизоляции.

Подать заявку на добавление на карту могут бизнесы из любых регионов страны – как только модерацию проходит более пяти заявок из одного города, карта этого города становится общедоступной.

«МТС уже много лет развивает проекты для малого бизнеса. И мы понимаем, что далеко не каждая компания имеет раскрученные соцсети или возможность платного продвижения в интернете. Многие предприниматели очень сильно зависят от офлайн-трафика. По данным Торгово-промышленной палаты России, сейчас под угрозой закрытия находятся около трёх миллионов предприятий малого и среднего бизнеса. Карта "Мнеблизко" – это бесплатный канал продаж для таких компаний. Быстрый и безболезненный переход из традиционной модели работы в онлайн может помочь предпринимателям выстоять в эти непростые времена», – отметила директор департамента маркетинга МТС Ольга Зиборова.

Ранее компания МТС предоставила новым пользователям бесплатный доступ к корпоративному облачному сервису «Диск#CloudMTS». С помощью сервиса предприниматели могут удалённо хранить и безопасно обмениваться рабочими файлами. Использовать его без затрат можно в течение двух месяцев.

В рамках платформы «МТС Твой Бизнес» компания также предоставляет комплекс цифровых решений для малого и среднего бизнеса: сервис для самостоятельного запуска таргетированной рекламы «МТС Маркетолог», таск-менеджер Workzen и сервис онлайн-проверки контрагентов Insider.

Напомним, в начале апреля МТС и Третьяковская галерея объявили о старте новой конкурсно-образовательной программы для детей.